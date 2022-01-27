Костін про перенесення засідань ТКГ до Стамбула: консультації тривають
Народний депутат від "Слуги народу" і заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Андрій Костін не виключає перенесення очних зустрічей з Мінська до Стамбула. За його словами, консультації тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заява в ефірі телеканалу "Дом".
"Була проведена велика робота на рівні наших посередників, на рівні координатора ТКГ. В принципі було вирішено багато питань, в тому числі організаційних, які стосуються можливості проведення очних зустрічей ТКГ в Стамбулі. Був попередній обмін думками з цього приводу і не було заперечень щодо розгляду Стамбула як локації для проведення засідань", - зазначив Костін.
За його словами, на сьогодні питання знаходиться в підвішеному стані, але вчора на засіданні ТКГ представники Російської Федерації почали говорити про те, що потрібно повернутися до Мінська, але це не прийнятно для української делегації.
"Триватимуть консультації. Але розглядалися й інші локації... Ми відчуваємо, що в певних моментах очні зустрічі можуть бути більш конструктивними", - додав Костін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань ТКГ.
В українській делегації уточнили, що на сьогодні питання місця проведення очних зустрічей досі відкрите, оскільки було вирішено відмовитися від Мінська як переговорного майданчика.