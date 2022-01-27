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Костін про перенесення засідань ТКГ до Стамбула: консультації тривають

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Київ, Четвер 27 січня 2022 16:11
Костін про перенесення засідань ТКГ до Стамбула: консультації тривають Фото: заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Народний депутат від "Слуги народу" і заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Андрій Костін не виключає перенесення очних зустрічей з Мінська до Стамбула. За його словами, консультації тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заява в ефірі телеканалу "Дом".

"Була проведена велика робота на рівні наших посередників, на рівні координатора ТКГ. В принципі було вирішено багато питань, в тому числі організаційних, які стосуються можливості проведення очних зустрічей ТКГ в Стамбулі. Був попередній обмін думками з цього приводу і не було заперечень щодо розгляду Стамбула як локації для проведення засідань", - зазначив Костін.

За його словами, на сьогодні питання знаходиться в підвішеному стані, але вчора на засіданні ТКГ представники Російської Федерації почали говорити про те, що потрібно повернутися до Мінська, але це не прийнятно для української делегації.

"Триватимуть консультації. Але розглядалися й інші локації... Ми відчуваємо, що в певних моментах очні зустрічі можуть бути більш конструктивними", - додав Костін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань ТКГ.

В українській делегації уточнили, що на сьогодні питання місця проведення очних зустрічей досі відкрите, оскільки було вирішено відмовитися від Мінська як переговорного майданчика.

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