Костенко сообщил, что у него сломана рука, - Денисова

Костенко нуждается в помощи

У освобожденного из российской тюрьмы украинца Александра Костенко сломана рука. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Как отмечает Денисова, она пообщалась с Костенко по телефону. При каких обстоятельствах он сломал руку омбудсмен не сообщила.

"Только что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень уставший, говорить ему трудно. Говорит, что у него сломана рука и он нуждается в помощи. Поблагодарил за заботу. Он обязательно пройдет медицинское обследование, и всю необходимую реабилитацию", - рассказала Денисова.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что украинский политзаключенный Александр Костенко, который освободился после окончания срока заключения в российской в тюрьме, пересек границу и направляется в Киев.

Напомним, что в мае 2016 года "Крым. Реалии" писали, что Костенко в Киеве в 2014 году задерживали по подозрению в подготовке диверсий. В квартире, где он проживал, обнаружили арсенал оружия и взрывных устройств. Впоследствии его освободили, но дело не закрыли. Позже Костенко возглавил созданный им благотворительный фонд "Украинский Крым. Возвращение". Однако в ноябре 2014 года исчез и через некоторое время оказался под стражей в симферопольском СИЗО.

Также известно, что к Євромайдану Костенко работал в милиции Симферополя, но после пресс-конференции летом 2013 года, посвященной делу о продаже украинок в сексуальное рабство, его уволили и он стал выполнять обязанности помощника на то время нардепа от ВО "Свобода" Эдуарда Леонова.