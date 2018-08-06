Костенко уже пересек российско-украинскую границу, - Геращенко

Политзаключенный Александр Костенко уже к вечеру прибудет в Киев

Украинский политзаключенный Александр Костенко, который освободился после окончания срока заключения в российской тюрьме, пересек границу и направляется в Киев. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, Костенко вместе с украинскими дипломатами пересек границу. Предполагается, что к вечеру он уже прибудет в Киев.

"В 16:00 в МИД состоится традиционный брифинг, на котором наши дипломаты расскажут обо всех общих, скоординированных усилиях власти и дипломатического корпуса по защите украинцев, незаконно удерживаемых в РФ", - добавила Геращенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Костенко предоставят временное жилье в Киеве. Крымский активист Костенко вышел на свободу 3 августа 2018 года. Его арестовали в феврале 2015 года и признали виновным в нападении на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана. Костенко отбывал наказание в колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области.

В мае 2016 года "Крым. Реалии" писали, что Костенко в Киеве в 2014 году задерживали по подозрению в подготовке диверсий. В квартире, где он проживал, обнаружили арсенал оружия и взрывных устройств. Впоследствии его освободили, но дело не закрыли. Позже Костенко возглавил созданный им благотворительный фонд "Украинский Крым. Возвращение". Однако в ноябре 2014 года исчез и спустя некоторое время оказался под стражей в симферопольском СИЗО.

Также известно, что до Евромайдана Костенко работал в милиции Симферополя, но после пресс-конференции летом 2013 года, посвященной делу о продаже украинок в сексуальное рабство, его уволили и он стал исполнять обязанности помощника на то время нардепа от ВО "Свобода" Эдуарда Леонова.