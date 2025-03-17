Костенко про призначення Гнатова: правильний крок, але він має довести свою ефективність

"У нас нема такого поняття як планова ротація в армії. Якщо людина на своєму місці - вона залишається далі. Якщо є хтось ефективніший, він підходить верховному головнокомандувачу, або побачили, що він на своїй посаді або її вже переріс, або ефективно виконує свої завдання, в нього є авторитет серед генералів, військових, то, звичайно, людину намагаються поставити, щоб вона віддавала накази", - прокоментував Костенко призначення Гнатова.

За його словами, виконують накази тих, кому довіряють, кого поважають і хто був з ними в окопах. Виходячи з цього, генерал-майор підходить на посаду начальника Генштабу ЗСУ.

Костенко зазначив, що Гнатов був з бійцями в окопах, пройшов всі щаблі військової служби. Він був заступником командувача оперативного командування і командувачем оперативного командування, і командувачем ОСУВ "Хортиця", Об'єднаних сил, і заступником начальника Генштабу.

"Пройшов всі щаблі під час війни саме на бойових посадах, тому, звичайно, я вважаю, що це хороше правильне призначення. Але він має сам довести, що це хороше і правильне призначення", - резюмував Костенко.

Призначення Гнатова

Нагадаємо, що 16 березня президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ. Тепер цю посаду обіймає генерал-майор Андрій Гнатов. Перед ним поставлено низку завдань.

"Підвищити ефективність управлінської вертикалі ЗСУ, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень ставки верховного головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Пізніше Зеленський роз'яснив причини рішення змінити начальника Генерального штабу Збройних сил України. За його словами, головним завданням нового керівника стане розбудова системи армійських корпусів.