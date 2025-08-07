Костел святого Миколая в Києві на межі руйнування: влада затягує передачу пам'ятки парафії

В якому стані зараз костел св. Миколая

За словами священника, ситуація є критичною - храм стоїть із пошкодженим дахом і вибитими вікнами. Попри зібрані кошти та підтримку міжнародних партнерів, відновлення неможливе без юридичного оформлення користування спорудою.

У листопаді 2021 року парафія і Мінкульт підписали меморандум про передачу костелу громаді до 1 червня 2022 року. Проте жоден із пунктів документа держава не виконала. Торік відповідна петиція набрала понад 25 тис. голосів, тодішній Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що костел мають повернути парафії, але досі цього не зробили.

"Ми маємо справу з ворогом, який руйнує. А тут - костел нищиться бездіяльністю своїх. Це не вкладається ні в правові, ні в моральні рамки", - заявив отець Павло.

Настоятель закликав прем’єр-міністерку Юлію Свириденко зобов’язати Мінкульт виконати судове рішення і передати костел у користування парафії до настання холодів. В іншому разі, каже він, Київ ризикує втратити одну з найцінніших пам’яток сакральної архітектури.

Костел св. Миколая у Києві (фото: Римсько-католицької парафії св. Миколая в Києві/Facebook)

Пожежа і її наслідки для костелу

Пожежа, що сталася в ніч на 4 вересня 2021 року, знищила унікальний орган та завдала значних ушкоджень будівлі костелу святого Миколая. Причиною інциденту стало коротке замикання в електропроводці, яку балансоутримувач - Національний будинок органної та камерної музики (НБОКМ) - не оновлював ще з початку 2000-х.

Незважаючи на збір коштів на реставрацію (сума сягнула до 25 мільйонів гривень), частина грошей так і залишилася на рахунках установи, а вартість відновлювальних робіт неодноразово переглядалася.

"Костел чотири місяці стояв із вибитими вікнами - всередину потрапляли дощ, сніг, мороз. Лише після затяжної підготовки проєктної документації, самі роботи провели менш ніж за місяць", - розповів священник.

Настоятель наголошує, що у парафії є підтримка міжнародних партнерів, Ватикану та українських меценатів. Зокрема, надходили гарантії від уряду Польщі, католиків із США, Італії та Швейцарії, а також підтримка від українських фондів. Реставрацію можна буде розпочати тільки після офіційної передачі костелу парафії.