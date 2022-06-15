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Коста-Рика стала последним участником ЧМ-2022 после минимальной победы над Новой Зеландией

Фото: Джоэл Кэмпбелл просит позвонить ему (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Коста-Рики завоевала последнюю путевку на Мундиаль в Катаре, одолев новозеландцев в решающем матче плей-офф квалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2022, квалификация, плей-офф

Коста-Рика – Новая Зеландия – 1:0

Гол: Кэмпбелл, 3

Удаление: Барбарусес, 69 (НЗ)

Судьбу противостояния решил быстрый гол. На 3-й минуте голевую атаку провели костариканцы. Это Беннетт убежал в прорыв левым флангом и прострелил в центр штрафной, где Джоэл Кэмпбелл ударом в одно касание завершил усилия партнеров.

Новозеландцы побежали отыгрываться. Свои моменты упустили Грейв, Вуд, Гарбетт. А гол Вуда перед перерывом отменили из-за фола после работы VAR.

Во второй половине Новая Зеландия продолжила попытки выровнять положение. Но лишнее желание подвело номинальных гостей – Барбарусес грубо сыграл в центре поля и отправился отдыхать досрочно. А отыграться вдесятером представитель Океании так и не смог.

Итак, на чемпионат мира-2022 поедет сборная Коста-Рики. Она попала в группу E турнира, где встретится с командами Испании, Германии и Японии.

Напомним, что украинская сборная разошлась миром с Ирландией и сохранила лидерство в квартете.

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ЧМ-2022