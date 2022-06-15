RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коста-Рика стала останнім учасником ЧС-2022 після мінімальної перемоги над Новою Зеландією

Фото: Джоел Кемпбелл просить йому зателефонувати (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорців

Збірна Коста-Рики здобула останню путівку на Мундіаль у Катарі, здолавши новозеландців у вирішальному матчі плей-офф кваліфікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2022, кваліфікація, плей-офф

Коста-Рика – Нова Зеландія – 1:0

Гол: Кемпбелл, 3

Вилучення: Барбарусес, 69 (НЗ)

Долю протистояння вирішив швидкий гол. На 3-й хвилині гольову атаку провели костариканці. Це Беннетт утік у прорив лівим флангом і прострілив до центру штрафного майданчика, де Джоел Кемпбелл ударом в один дотик завершив зусилля партнерів.

Новозеландці побігли відігруватися. Свої моменти змарнували Грейв, Вуд, Гарбетт. А гол того ж Вуда перед перервою скасували через фол після роботи VAR.

У другій половині Нова Зеландія продовжила спроби вирівняти становище. Та зайве бажання підвело номінальних гостей – Барбарусес грубо зіграв у центрі поля й пішов відпочивати достроково. А відігратися вдесятьох представник Океанії так і не зміг.

Отже, на чемпіонат світу-2022 поїде збірна Коста-Рики. Вона потрапила до групи E турніру, де зустрінеться з командами Іспанії, Німеччини та Японії.

Нагадаємо, що українська збірна розійшлася миром із Ірландією і зберегла лідерство в квартеті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧМ-2022