Косовські серби на знак протесту вийшли з усіх інституцій Косова

Зазначається, що рішення про вихід з усіх косовських інституцій ухвалили у Звечані (Косово) на зустрічі політичних представників сербів Косово та сербів-працівників косовських установ.

Так, серби вирішили залишили всі органи влади Косово - парламент, уряд, судові органи, поліцію, а також чотири муніципалітети на півночі Косова і Метохії. Повідомляється, що після зустрічі група сербських поліцейських символічно зняла форму косовської поліції.

На зустрічі оголосили, що рішення буде залишатися в силі, поки Приштина не відкличе рішення щодо заміни сербських автомобільних номерів на косовські і не сформує Асоціацію сербських муніципалітетів - тобто не надасть особливого статусу Півночі Косово, де більшість населення складають серби.

Зазначимо, що раніше сербські поліцейські відмовлялися штрафувати сербів, які не змінили сербські автономери на косовські. Тоді керівник Північного регіонального відділення поліції Ненад Джурич був відсторонений та подав у відставку.

Лідер партії, яка представляє косовських сербів "Сербського списку" Горан Ракич заявив, що серби з Косово і Метохії нікому не погрожують, а намагаються зберегти мир і стабільність.

Він закликав косовську владу повернутися до поваги міжнародного публічного права, Брюссельської угоди та всіх інших актів, укладених у рамках діалогу між Белградом і Приштиною, який ведеться на основі мандату Генеральної Асамблеї ООН і з посередництво ЄС.

Зазначимо, що з 1 листопада Косово мало намір ввести обов’язкову перереєстрацію всіх автомобільних номерів на власні. Проте пізніше влада Косова пом’якшила своє рішення.

Так, у перші три тижні листопада власникам транспорту з нелегальними номерами будуть оголошувати догани чи попередження. Потім два місяці їх будуть штрафувати, а до 21 квітня діятимуть так звані пробні номери.

Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич виключає визнання Косово.

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