У Косово зняли український прапор через вимогу про повагу

У столиці Косово Приштині демонтували прапор України з місцевої будівлі. На цей крок пішли через вимогу поважати суверенітет та державність країни.
Про це заявив мер Приштини Перпарім Рама, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
За словами Перпаріма Рами, влада Приштини завжди реагує відповідним чином, коли Косово не отримує належної поваги до свого статусу.
"Наша емпатія та солідарність завжди будуть з народами, які стикаються з війною, насильством та переслідуваннями. Тому що ми, краще за багатьох інших, знаємо, що означає боротися за свободу, гідність та право на існування як держави", - наголосив очільник міста.
Водночас мер столиці підкреслив, що підтримка інших країн не повинна шкодити національним інтересам Косова.
"Але жодна справа і жодна політика не можуть бути побудовані на применшенні державності Косова та жертви його народу", - підсумував Рама.
Україна офіційно не визнає незалежність частково визнаної Республіки Косово, вважаючи її територію частиною Сербії.
Попри відсутність дипломатичних відносин, Косово з початку повномасштабної війни послідовно підтримує Україну, приєднується до західних санкцій та приймає українських журналістів і біженців.
Нагадаємо, що політична ситуація у Косово тривалий час залишається напруженою через глибокі внутрішні розбіжності та інституційні кризи.
Зокрема, у червні 2026 року в країні стартували дострокові парламентські вибори, покликані вивести державу з тривалого політичного тупика.
Проте кризові явища продовжують проявлятися у гострих парламентських протистояннях - серпневе засідання виявилося зірваним після того, як опозиційна депутатка закидала яйцями прем'єр-міністра Альбіна Курті.