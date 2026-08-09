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У Косово зняли український прапор через вимогу про повагу

18:05 09.08.2026 Нд
2 хв
Офіційна Приштина пішла на крайній крок
aimg Сергій Козачук
Фото ілюстративне (Getty Images)

У столиці Косово Приштині демонтували прапор України з місцевої будівлі. На цей крок пішли через вимогу поважати суверенітет та державність країни.

Про це заявив мер Приштини Перпарім Рама, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Позиція столичного мера

За словами Перпаріма Рами, влада Приштини завжди реагує відповідним чином, коли Косово не отримує належної поваги до свого статусу.

"Наша емпатія та солідарність завжди будуть з народами, які стикаються з війною, насильством та переслідуваннями. Тому що ми, краще за багатьох інших, знаємо, що означає боротися за свободу, гідність та право на існування як держави", - наголосив очільник міста.

Межі солідарності та політики

Водночас мер столиці підкреслив, що підтримка інших країн не повинна шкодити національним інтересам Косова.

"Але жодна справа і жодна політика не можуть бути побудовані на применшенні державності Косова та жертви його народу", - підсумував Рама.

Контекст стосунків

Україна офіційно не визнає незалежність частково визнаної Республіки Косово, вважаючи її територію частиною Сербії.

Попри відсутність дипломатичних відносин, Косово з початку повномасштабної війни послідовно підтримує Україну, приєднується до західних санкцій та приймає українських журналістів і біженців.

Політична нестабільність у Косово

Нагадаємо, що політична ситуація у Косово тривалий час залишається напруженою через глибокі внутрішні розбіжності та інституційні кризи.

Зокрема, у червні 2026 року в країні стартували дострокові парламентські вибори, покликані вивести державу з тривалого політичного тупика.

Проте кризові явища продовжують проявлятися у гострих парламентських протистояннях - серпневе засідання виявилося зірваним після того, як опозиційна депутатка закидала яйцями прем'єр-міністра Альбіна Курті.

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