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У Косові прем'єра закидали яйцями просто під час засідання парламенту (відео)

12:51 09.08.2026 Нд
2 хв
Депутатка підготувала для глави уряду незвичний спосіб висловити своє обурення
aimg Марія Науменко
У Косові прем'єра закидали яйцями просто під час засідання парламенту (відео) Фото: засідання парламенту Косова (Getty Images)
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У частково визнаному Косові зірвалося засідання парламенту після конфлікту між опозиційною депутаткою та прем'єр-міністром Альбіном Курті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KOHA.

Напруга в сесійній залі посилилася після того, як Курті запропонував відкласти установче засідання. Прем'єр заявив, що йому потрібно більше часу для переговорів із політичними силами перед висуванням кандидатури на посаду спікера парламенту.

Після цього Курті зайняв своє місце. Тоді до нього підійшла депутатка від партії "Альянс" Тіме Кадріяй. Вона дістала з сумки яйця та кілька разів жбурнула їх у прем'єра.

Під час інциденту депутатка кричала: "Ганьба, ганьба". Після цього засідання парламенту було зірвано.

Інцидент із Курті привернув увагу міжнародних медіа. Зокрема, видання The Guardian опублікувало відео події під заголовком "Депутат з Косова кидає яйця в прем'єр-міністра".

Косово вже майже два роки перебуває у політичному глухому куті. Суперечки між політичними силами ускладнюють формування та роботу парламенту.

Нагадаємо, 7 червня в Косові відбулися дострокові парламентські вибори. Найбільше голосів знову отримала партія прем'єр-міністра Альбіна Курті "Самовизначення"- 47,13%, однак вона здобула 53 мандати зі 120 і не отримала більшості.

Це не дозволило країні вийти з політичної кризи: для формування стабільної влади та розв'язання інституційних проблем Курті потрібна підтримка інших політичних сил.

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