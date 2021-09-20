UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Косово запретило въезд на авто с сербскими номерами. На границе вспыхнули протесты

Автор: Илона Свиридова

Частично признанное Косово с 20 сентября запретило въезд на автомобилях с сербскими номерами. В связи с этим на границе Косово и Сербии вспыхнули протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что сегодня косовская сторона развернула дополнительные наряды полиции для выполнения требования о необходимости снимать сербские номера с автомобилей. В частности, на границу направили специальную полицию с бронетехникой.

В связи с этим сотни косовских сербов на машинах в знак протеста заблокировали дороги, которая ведет к одному из пограничных пунктов.

Отметим, сербская полиция в течение многих лет снимает регистрационные номера с автомобилей, зарегистрированных в Косово. Скорее всего, нынешняя инициатива Приштины является зеркальным шагом.

Официальные лица Косово отмечают, что с понедельника сербские номерные знаки необходимо менять на временные.

"Мы не запрашивали временные номерные знаки, но они были навязаны другой стороной. Пока наши граждане должны платить за номера при въезде в Сербию, такая практика также будет использоваться при въезде в Косово", - заявил премьер-министр Косово Альбин Курти.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина признала паспорта Косово.

Читайте РБК-Украина в Google News
СербияКосово