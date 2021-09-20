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Косово заборонило в'їзд на авто з сербськими номерами. На кордоні спалахнули протести

Автор: Ілона Свиридова

Частково визнане Косово з 20 вересня заборонило в'їзд на автомобілях з сербськими номерами. У зв'язку з цим на кордоні Косово і Сербії спалахнули протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що сьогодні косовська сторона розгорнула додаткові наряди поліції для виконання вимоги про необхідність знімати сербські номери з автомобілів. Зокрема, на кордон направили спеціальну поліцію з бронетехнікою.

У зв'язку з цим сотні косовських сербів на машинах на знак протесту заблокували дороги, яка веде до одного з прикордонних пунктів.

Зазначимо, сербська поліція протягом багатьох років знімає реєстраційні номери з автомобілів, зареєстрованих в Косово. Швидше за все, нинішня ініціатива Приштини є дзеркальним кроком.

Офіційні особи Косово відзначають, що з понеділка сербські номерні знаки необхідно міняти на тимчасові.

"Ми не запитували тимчасові номерні знаки, але вони були нав'язані іншою стороною. Поки наші громадяни повинні платити за номери при в'їзді в Сербію, така практика також буде використовуватися при в'їзді в Косово", - заявив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна визнала паспорта Косово.

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