Косово висилає російського дипломата за шкідливу діяльність

Влада Косова оголосила співробітника місії ООН від Росії персоною нон грата за шкідливу діяльність. Силовим структурам республіки доручено простежити, щоб російський дипломат покинув країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра закордонних справ Косово Доніки Гервали.

"На вимогу прем'єра Республіки Косово Альбіна Курті сьогодні я винесла оголосити персоною нон грата представника Росії в МООНК (місія ООН в Косово) через його шкідливу діяльність, якою порушується національна безпека країни", - написала Гервала.

Міністр додала, що про прийняте рішення оповіщені силові структури Косово. Їм наказано його виконати.

Глава МЗС країни підкреслила, що Косово продовжить тісну співпрацю з міжнародними союзниками, включаючи США, Європу і НАТО, щоб запобігти будь-яким спробам Росії дестабілізувати ситуацію в Республіці.