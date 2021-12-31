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Косово висилає російського дипломата за шкідливу діяльність

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Приштина, П'ятниця 31 грудня 2021 15:15
Косово висилає російського дипломата за шкідливу діяльність Фото: міністр закордонних справ Косово Доніка Гервала (facebook.com/donikagervalla)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Косова оголосила співробітника місії ООН від Росії персоною нон грата за шкідливу діяльність. Силовим структурам республіки доручено простежити, щоб російський дипломат покинув країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра закордонних справ Косово Доніки Гервали.

"На вимогу прем'єра Республіки Косово Альбіна Курті сьогодні я винесла оголосити персоною нон грата представника Росії в МООНК (місія ООН в Косово) через його шкідливу діяльність, якою порушується національна безпека країни", - написала Гервала.

Міністр додала, що про прийняте рішення оповіщені силові структури Косово. Їм наказано його виконати.

Глава МЗС країни підкреслила, що Косово продовжить тісну співпрацю з міжнародними союзниками, включаючи США, Європу і НАТО, щоб запобігти будь-яким спробам Росії дестабілізувати ситуацію в Республіці.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року президент Косово Османі оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата за шкідливу діяльність.

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