UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Косово сотні сербів вийшли на протест через поранення у стрілянині двох людей

Фото: у Косово сотні сербів вийшли на протест через поранення у стрілянині двох людей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У косовському місті Штрпце у неділю,8 січня сотні людей вийшли на акцію протесту у зв’язку з інцидентом, коли у стрілянині постраждали двоє сербів, у тому числі 11-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.

"Сотні косовських сербів зібралися сьогодні в Штерпце на акцію протесту після того, як три дні тому було поранено двох хлопців", - йдеться в повідомленні.

Видання опублікувало фотографії з протесту, на яких видно натовп до кількасот осіб.

Нагадаємо, на півдні частково визнаного Косова, де проживає переважно сербське населення, внаслідок стрілянини було поранено 11-річного хлопчика та 21-річного чоловіка. Правоохоронці затримали підозрюваного та знайшли пістолет, з якого були зроблені постріли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КосовоСербия