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В Косово сотни сербов вышли на протест из-за ранения в стрельбе двух человек

Фото: в Косово сотни сербов вышли на протест из-за ранения в стрельбе двух человек (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В косовском городе Штрпце в воскресенье, 8 января, сотни людей вышли на акцию протеста в связи с инцидентом, когда в стрельбе пострадали два серба, в том числе 11-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.

"Сотни косовских сербов собрались сегодня в Штерпце на акцию протеста после того, как три дня назад были ранены двое парней", - говорится в сообщении.

Издание опубликовало фотографии протеста, на которых видно толпу до нескольких сотен человек.

Напомним, на юге частично признанного Косово, где проживает преимущественно сербское население, в результате стрельбы был ранен 11-летний мальчик и 21-летний мужчина. Правоохранители задержали подозреваемого и обнаружили пистолет, из которого были произведены выстрелы.

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