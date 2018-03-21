В Косово ратифицировали Соглашение о демаркации границы с Черногорией

Это один из последних критериев для либерализации визового режима с ЕС

В частично признанной республике Косово сегодня, 21 марта, ратифицировали Соглашение о демаркации границы с Черногорией. Об этом сообщает Gazeta Express.

80 депутатов проголосовали "за", 11 - "против".

Спикер парламента Кадри Весели сказал, что ратификация демаркации является важным шагом на пути к консолидации территориальной целостности и суверенитета Косово.

"Это ускорит процесс европейской интеграции и положит конец изоляции наших граждан", - сообщил он.

С принятием решения о демаркации границы Косово уже поздравило Посольство Италии в Приштине (столица Косово).

"Сегодня сделан важный шаг в направлении европейской интеграции", - говорится в сообщении.

Президент Косово Хашим Тачи в Twitter поблагодарил представителей США и ЕС за поддержку.

Также поздравили страну с ратификацией соглашения верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, премьер-министр Албании Эди Рама, комиссар ЕС по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос и посол США в Косово Грег Делави.

Напомним, сегодня во время голосования за ратификацию этого соглашения оппозиционные депутаты применили слезоточивый газ в зале парламента Косово.

Оппозиционные партии Косово отвергали подписанное в 2015 году соглашение, заявляя, что из-за него страна потеряет территории, при этом международные эксперты убеждали, что этого не произойдет.

Как уже сообщалось, ратификация соглашения является одним из последних критериев для Косово для либерализации визового режима с ЕС.