В Косово ратифицировали Соглашение о демаркации границы с Черногорией

Это один из последних критериев для либерализации визового режима с ЕС

В частично признанной республике Косово сегодня, 21 марта, ратифицировали Соглашение о демаркации границы с Черногорией. Об этом сообщает Gazeta Express.

80 депутатов проголосовали "за", 11 - "против".

Спикер парламента Кадри Весели сказал, что ратификация демаркации является важным шагом на пути к консолидации территориальной целостности и суверенитета Косово.

"Это ускорит процесс европейской интеграции и положит конец изоляции наших граждан", - сообщил он.

С принятием решения о демаркации границы Косово уже поздравило Посольство Италии в Приштине (столица Косово).

"Сегодня сделан важный шаг в направлении европейской интеграции", - говорится в сообщении.

Congratulations & #Bravo #Kosovo for ratifying the #BDA

with #Montenegro. Today an important step forward on the #European

integration path has been marked.