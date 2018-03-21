В Косово депутаты применили слезоточивый газ в зале парламента

Инцидент произошел во время голосования о демаркации границы с Черногорией

Оппозиционные депутаты самопровозглашенной республики Косово применили слезоточивый газ в зале во время голосования за соглашение о признании линии государственной границы с Черногорией. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел сегодня, 21 марта. Таким образом депутаты оппозиции были намерены заблокировать обсуждения и голосования.

Фото: инцидент в парламенте Косово (facebook.com/Bashkim Prishtina)

В связи с инцидентом председатель Ассамблеи Республики Косово Кадри Весели объявил перерыв в заседании на 10 минут, чтобы проветрить помещение. Однако, когда депутаты начали возвращаться, было выпущено больше слезоточивого газа.

Посол США в Косово Грег Делави в комментарии журналистам заявил: "Это не должно происходить в европейской стране. Слезоточивый газ - это не по-европейски".

Комиссар ЕС по вопросам расширения Йоганнес Хан также осудил подобные действия.

Напомним, это не первая попытка проголосовать за демаркацию границы с Черногорией.

20 февраля правительство Косово призвало парламент проголосовать за новую версию соглашения об демаркации границы с Черногорией.

Однако, оппозиционные партии Косово продолжают отвергать подписанное в 2015 году соглашение, заявляя, что из-за него страна потеряет территории, при этом международные эксперты убеждают, что этого не произойдет.

В Европейском союзе заявляют, что Косово должно ратифицировать соглашение о демаркации границы с Черногорией как предварительное условие, чтобы граждане Косово смогли свободно путешествовать в пределах безвизовой туристической зоны, известной как Шенген.