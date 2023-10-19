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Косово просить НАТО збільшити кількість миротворців на кордоні з Сербією

Косово, Четвер 19 жовтня 2023 02:41
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Косово просить НАТО збільшити кількість миротворців на кордоні з Сербією Фото: прем’єр-міністр Косова Альбін Курті (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті попросив Північноатлантичний Альянс збільшити свою присутність у регіоні і відправити більше миротворців на північний кордон з Сербією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Глава уряду Косово заявив, що поліція не може повністю охороняти 350-кілометровий кордон із Сербією та численні незаконні переходи через нього, якими користуються злочинці. Він розповів, що північний кордон є точкою входу для незаконної зброї та загрози стабільності.

"Така збільшена присутність миротворців НАТО має бути зосереджена на охороні кордону між Косово та Сербією, звідки прибула вся зброя Сербії та виникла загроза для Косово", - зазначив Курті.

Конфлікт між Косово та Сербією

24 вересня влада Косова заявила, що близько 30 сербських бойовиків перетнули північний кордон, убивши поліцейського та встановивши барикади, перш ніж розпочати багатогодинну перестрілку з місцевими правоохоронцями. Тоді влада країни оголосила про спецоперацію по затриманню нападників, яка була завершена затриманням шістьох і вбивством трьох людей. Цей інцидент спричинив зростання напруженості в регіоні.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна непричетна до цих заворушень і нібито буде проводити незалежне розслідування ситуації. Наразі миротворчий контингент НАТО в Косові налічує 4500 військовослужбовців із 27 країн, його очолює Туреччина.

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