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Косово просит НАТО увеличить количество миротворцев на границе с Сербией

Косово, Четверг 19 октября 2023 02:41
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Косово просит НАТО увеличить количество миротворцев на границе с Сербией Фото: премьер-министр Косово Альбин Курти (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Премьер-министр Косово Альбин Курти попросил Североатлантический Альянс увеличить свое присутствие в регионе и отправить больше миротворцев на северную границу с Сербией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Глава правительства Косово заявил, что полиция не может полностью охранять 350-километровую границу с Сербией и многочисленные незаконные переходы через него, которыми пользуются преступники. Он рассказал, что северная граница - точка входа для незаконного оружия и угрозы стабильности.

"Такое увеличенное присутствие миротворцев НАТО должно быть сосредоточено на охране границы между Косово и Сербией, откуда прибыло все оружие Сербии и возникла угроза Косово", - отметил Курти.

Конфликт между Косово и Сербией

24 сентября власти Косово заявили, что около 30 сербских боевиков пересекли северную границу, убив полицейского и установив баррикады, прежде чем начать многочасовую перестрелку с местными правоохранителями. Тогда власти страны объявили о спецоперации по задержанию нападающих, которая была завершена задержанием шестерых и убийством трех человек. Этот инцидент вызвал рост напряженности в регионе.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не имеет отношения к этим беспорядкам и якобы будет проводить независимое расследование ситуации. В настоящее времямиротворческий контингент НАТО в Косово насчитывает 4500 военнослужащих из 27 стран, его возглавляет Турция.

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