Косово планирует подать заявку на членство в ЕС

Частично признанное государство на Балканах Косово планирует подать заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. Сделает это уже в конце текущего года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.
"Мы будем продолжать наше стремление к статусу кандидата в члены ЕС, который мы планируем получить в конце этого года", - заявил премьер-министр Косово Альбин Курти во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Стоит отметить, что такие члены ЕС, как Испания, Словакия, Румыния и Греция не признают независимости Косово.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Bloomberg Европейская комиссия на следующей неделе порекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако выдвинет определенные условия Киеву.
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