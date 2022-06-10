Косово планує подати заявку на членство в ЄС

Частково визнана держава на Балканах Косово планує подати заявку на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС. Зробить це вже наприкінці поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EURACTIV .

"Ми продовжуватимемо наше прагнення статусу кандидата в члени ЄС, який ми плануємо отримати наприкінці цього року", - заявив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Варто відзначити, що такі члени ЄС, як Іспанія, Словаччина, Румунія та Греція не визнають незалежності Косово.