ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Косово після зняття сербами блокпостів знову відкриває прикордонні пункти

Новость на русском →
Субота 31 грудня 2022 01:18
Косово після зняття сербами блокпостів знову відкриває прикордонні пункти Фото: КПП на півночі Косова відкрили після того, як сербські активісти прибрали барикади (facebook.com/BalkanObserverforUkraine)
Автор: Володимир Костирін

На півночі частково визнаного Косова знову відкрили контрольно-пропускні пункти на двох прикордонних переходах після того, як серби розібрали барикади на дорогах після тритижневої блокади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повторне відкриття контрольно-пропускних пунктів відбулося наступного дня після заяви косовської поліції про те, що правоохоронці знову відкрили КПП Мердаре, який є найважливішим для вантажних автомобільних перевезень.

Сербія також 29 грудня скасувала стан підвищеної бойової готовності армії, що було запроваджено на тлі загострення ситуації із протестами сербів у Косові. У четвер барикаду на пункті Мердаре з боку Куршумлії зняли, а далі почали розбирати барикади на півночі Косова та Метохії.

У п'ятницю, 30 грудня два прикордонні переходи в Ярині та Брняку були відкриті для руху, розповіли у косовській поліції.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.

Нагадаємо, що 28 грудня президент Сербії Александар Вучич закликав сербів на півночі Косова припинити блокаду та розбирати барикади після того, як отримав усі необхідні гарантії від Заходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Косово Сербия
NEWS
Залужний звернувся до українців: Ми не обирали війну, але прийняли бій
Залужний звернувся до українців: Ми не обирали війну, але прийняли бій
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок