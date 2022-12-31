Косово після зняття сербами блокпостів знову відкриває прикордонні пункти

На півночі частково визнаного Косова знову відкрили контрольно-пропускні пункти на двох прикордонних переходах після того, як серби розібрали барикади на дорогах після тритижневої блокади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повторне відкриття контрольно-пропускних пунктів відбулося наступного дня після заяви косовської поліції про те, що правоохоронці знову відкрили КПП Мердаре, який є найважливішим для вантажних автомобільних перевезень.

Сербія також 29 грудня скасувала стан підвищеної бойової готовності армії, що було запроваджено на тлі загострення ситуації із протестами сербів у Косові. У четвер барикаду на пункті Мердаре з боку Куршумлії зняли, а далі почали розбирати барикади на півночі Косова та Метохії.

У п'ятницю, 30 грудня два прикордонні переходи в Ярині та Брняку були відкриті для руху, розповіли у косовській поліції.