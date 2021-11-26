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В Косово обстреляли школьный автобус: есть погибшие и раненые

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Приштина, Пятница 26 ноября 2021 22:25
В Косово обстреляли школьный автобус: есть погибшие и раненые Фото: в Косово обстреляли школьный автобус (twitter.com/Kosovo_Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус. В результате нападения погибли двое детей и водитель, еще два ребенка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Tema.

По ее данным, по автобусу, который перевозил школьников в селе Глочане, неизвестные открыли огонь. В результате стрельбы погибли два ученика и водитель. Еще двое детей получили ранения.

Отмечается, что раненые дети госпитализированы. Их состояние медики оценивают как стабильное.

Напомним, в конце сентября в США неизвестный обстрелял автобусную остановку со школьниками, погиб один подросток.

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