У Косово обстріляли шкільний автобус: є загиблі та поранені

У Косово невідомі обстріляли шкільний автобус. В результаті нападу загинули двоє дітей і водій, ще дві дитини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Tema .

За її даними, по автобусу, який перевозив школярів у селі Глочані, невідомі відкрили вогонь. В результаті стрілянини загинули два учні і водій. Ще двоє дітей отримали поранення.

Зазначається, що поранені діти госпіталізовані. Їх стан медики оцінюють як Стабільний.