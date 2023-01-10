Косово будет одним из хозяев учений НАТО "Защитник Европы 2023"

Министр обороны частично признанного Косово Арменд Мехай заявил, что Приштина будет одним из хозяев нынешних учений НАТО "Защитник Европы 2023".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

Сегодня, 10 января, Мехай заявил, что Приштина будет одним из хозяев учений, организуемых армией США для Европы и Африки с помощью союзнических сил 25 стран НАТО и их партнеров.

"Силы безопасности Косово бок о бок с силами США и других союзников завершают этап планирования совместных учений "Защитник-Европа 23", - сказал Мехай.

Он рассказал, что учения "Защитник Европы" - это ежегодные многонациональные совместные военные учения под руководством американских военных, которые направлены на повышение оперативной совместимости между США, НАТО и странами-партнерами и будут проходить в разных точках Европы в несколько этапов.