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Интервью

В Косово арестовали двух подозреваемых в планировании нападения на военных НАТО

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 20:18
Фото: иллюстративное фото (twitter.com/mon_gov_pl)
Фото: иллюстративное фото (twitter.com/mon_gov_pl)

Среди них один гражданин Бельгии

В Косово арестовали двух человек, среди которых один гражданин Бельгии, подозреваемых в подготовке нападений на войска НАТО и общественность. Об этом заявил государственный прокурор, информирует Reuters.

Как говорится в заявлении прокуратуры, 2 июня мужчина призывал женщину "подготовить террористические атаки и совершить нападения террористов-смертников с помощью взрывчатых веществ и машины на военнослужащих KFOR (международных сил под командованием НАТО), а также на публичные места.

Как отмечается, инициалы мужа - "Г.Ш".

Известно, что в мае он готовил нападти террористов-смертников в общественных местах в Бельгии и Франции. Больше деталей не сообщают.

Сейчас миссия НАТО в Косово на эту информацию не отреагировала.

Добавляется, что сейчас в Косово находятся около 4 500 солдат НАТО. Европейский союз и Организация Объединенных Наций также имеют дипломатические миссии в Косово.

Около 300 граждан Косово отправились в Сирию сражаться в рядах "Исламского государства", более 50 человек там погибли.

"Это вызывает обеспокоенность в связи с тем, что некоторые боевики могут вернуться и создать угрозу безопасности", - говорят власти Косово.

Напомним, что в Сербии заявили о начале военных учений в четверг, 29 марта, на полигоне "Пасулянска ливада", что находится неподалеку от территории частично признанной Республики Косово.

Также добавим, что ранее на границе с Косово заметили военные самолеты Сербии. Местные жители назвали это провокацией.

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Теги публикации: Косово, НАТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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