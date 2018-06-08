В Косово арестовали двух подозреваемых в планировании нападения на военных НАТО

Среди них один гражданин Бельгии

В Косово арестовали двух человек, среди которых один гражданин Бельгии, подозреваемых в подготовке нападений на войска НАТО и общественность. Об этом заявил государственный прокурор, информирует Reuters.

Как говорится в заявлении прокуратуры, 2 июня мужчина призывал женщину "подготовить террористические атаки и совершить нападения террористов-смертников с помощью взрывчатых веществ и машины на военнослужащих KFOR (международных сил под командованием НАТО), а также на публичные места.

Как отмечается, инициалы мужа - "Г.Ш".

Известно, что в мае он готовил нападти террористов-смертников в общественных местах в Бельгии и Франции. Больше деталей не сообщают.

Сейчас миссия НАТО в Косово на эту информацию не отреагировала.

Добавляется, что сейчас в Косово находятся около 4 500 солдат НАТО. Европейский союз и Организация Объединенных Наций также имеют дипломатические миссии в Косово.

Около 300 граждан Косово отправились в Сирию сражаться в рядах "Исламского государства", более 50 человек там погибли.

"Это вызывает обеспокоенность в связи с тем, что некоторые боевики могут вернуться и создать угрозу безопасности", - говорят власти Косово.

Напомним, что в Сербии заявили о начале военных учений в четверг, 29 марта, на полигоне "Пасулянска ливада", что находится неподалеку от территории частично признанной Республики Косово.

Также добавим, что ранее на границе с Косово заметили военные самолеты Сербии. Местные жители назвали это провокацией.