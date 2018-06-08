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Інтерв'ю

У Косові заарештували двох підозрюваних у плануванні нападу на військових НАТО

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 20:18
Фото: ілюстративне фото (twitter.com/mon_gov_pl)
Фото: ілюстративне фото (twitter.com/mon_gov_pl)

Серед них один громадянин Бельгії

У Косові заарештували двох осіб, серед яких один громадянин Бельгії, підозрюваних в підготовці нападів на війська НАТО і громадськість. Про це заявив державний прокурор, інформує Reuters.

Як йдеться в заяві прокуратури, 2 червня чоловік закликав жінку "підготувати терористичні атаки і здійснити напади терористів-смертників за допомогою вибухових речовин та машини на військовослужбовців KFOR (міжнародних сил під командуванням НАТО), а також на публічні місця.

Як зазначається, ініціали чоловіка - "Г.Ш".

Відомо, що у травні він готував нападти терористів-смертників у громадських місцях в Бельгії та Франції. Більше деталей не повідомляють.

Наразі місія НАТО у Косові на цю інформацію не відреагувала.

Додається, що зараз у Косові перебувають близько 4 500 солдатів НАТО. Європейський союз і Організація Об'єднаних Націй також мають дипломатичні місії в Косові.

Близько 300 громадян Косова вирушили в Сирію боротися у лавах "Ісламської держави", понад 50 осіб там загинули.

"Це викликає стурбованість у зв'язку з тим, що деякі бойовики можуть повернутися і створити загрозу безпеці", - каже влада Косова.

Нагадаємо, що у Сербії заявили про початок військових навчань у четвер, 29 березня, на полігоні "Пасулянска ливада", що знаходиться неподалік від території частково визнаної Республіки Косова.

Також додамо, що раніше на кордоні з Косово помітили військові літаки Сербії. Місцеві жителі назвали це провокацією.

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Теги публікації: Косово, НАТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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