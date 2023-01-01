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У Косові просять більше миротворців НАТО на фоні конфлікту з Сербією

Фото: Альбін Курті, прем'єр Косово (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Косова закликала збільшити чисельність військ НАТО у частково визнаній державі на тлі чергового загострення конфлікту з Сербією.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Welt заявив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті.

"Значне збільшення кількості солдатів і військової техніки НАТО в нашій країні покращило б безпеку та мир у Косові та у всьому регіоні Західних Балкан", - зазначив глава уряду.

За його словами, Косово зараз також збільшує витрати на оборону та кількість своїх солдатів та резервістів.

"Збільшення кількості солдатів у складі миротворчих сил НАТО KFOR підтримало б наші оборонні зусилля", - додав він.

За інформацією видання, наразі в Косові перебувають 3800 солдатів KFOR, близько 70 з яких німці.

Нагадаємо, 10 грудня, на півночі Косова розпочалася чергова ескалація за участю сербів. Причиною цього стало затримання екс-співробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантіча.

Тоді косовські серби зводили барикади на півночі частково визнаної держави. Їх прибрали лише кілька днів тому.

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