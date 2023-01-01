У Косові просять більше миротворців НАТО на фоні конфлікту з Сербією

"Значне збільшення кількості солдатів і військової техніки НАТО в нашій країні покращило б безпеку та мир у Косові та у всьому регіоні Західних Балкан", - зазначив глава уряду.

За його словами, Косово зараз також збільшує витрати на оборону та кількість своїх солдатів та резервістів.

"Збільшення кількості солдатів у складі миротворчих сил НАТО KFOR підтримало б наші оборонні зусилля", - додав він.

За інформацією видання, наразі в Косові перебувають 3800 солдатів KFOR, близько 70 з яких німці.