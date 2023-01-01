В Косово просят больше миротворцев НАТО на фоне конфликта с Сербией

Власти Косово призвали увеличить численность войск НАТО в частично признанном государстве на фоне очередного обострения конфликта с Сербией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Welt заявил премьер-министр Косово Альбин Курти.
"Значительное увеличение количества солдат и военной техники НАТО в нашей стране улучшило бы безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан", - отметил глава правительства.
По его словам, Косово сейчас также увеличивает расходы на оборону и количество своих солдат и резервистов.
"Увеличение количества солдат в составе миротворческих сил НАТО KFOR поддержало бы наши оборонительные усилия", - добавил он.
По информации издания, в настоящее время в Косово находятся 3 800 солдат KFOR, около 70 из которых немцы.
Напомним, 10 декабря, на севере Косово началась очередная эскалация с участием сербов. Причиной этому стало задержание экс-сотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантича.
Тогда косовские сербы возводили баррикады на севере частично признанного государства. Их убрали только несколько дней назад.
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