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В Косово премьера забросали яйцами прямо во время заседания парламента (видео)

12:51 09.08.2026 Вс
2 мин
Депутат подготовила для главы правительства необычный способ выразить свое возмущение
aimg Мария Науменко
В Косово премьера забросали яйцами прямо во время заседания парламента (видео) Фото: заседание парламента Косово (Getty Images)
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В частично признанном Косово сорвалось заседание парламента после конфликта между оппозиционной депутатом и премьер-министром Альбином Курти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KOHA.

Напряжение в сессионном зале усилилось после того, как Курти предложил отложить учредительное заседание. Премьер заявил, что ему нужно больше времени для переговоров с политическими силами перед выдвижением кандидатуры на должность спикера парламента.

После этого Курти занял свое место. Тогда к нему подошла депутат от партии "Альянс" Тиме Кадрияй. Она вынула из сумки яйца и несколько раз швырнула их в премьера.

Во время инцидента депутат кричала: "Позор, позор". После этого заседание парламента было сорвано.

Инцидент с Курти привлек внимание международных медиа. В частности, издание The Guardian опубликовало видео события под названием "Депутат из Косово бросает яйца в премьер-министра".

Косово уже почти два года находится в политическом тупике. Споры между политическими силами усложняют формирование и работу парламента.

Напомним, 7 июня в Косово состоялись досрочные парламентские выборы. Больше всего голосов снова получила партия премьер-министра Альбина Курти "Самоопределение" - 47,13%, однако она получила 53 мандата из 120 и не получила большинства.

Это не позволило стране выйти из политического кризиса: для формирования стабильной власти и решения институциональных проблем Курти требуется поддержка других политических сил.

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