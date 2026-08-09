В Косово премьера забросали яйцами прямо во время заседания парламента (видео)

В частично признанном Косово сорвалось заседание парламента после конфликта между оппозиционной депутатом и премьер-министром Альбином Курти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KOHA .

Напряжение в сессионном зале усилилось после того, как Курти предложил отложить учредительное заседание. Премьер заявил, что ему нужно больше времени для переговоров с политическими силами перед выдвижением кандидатуры на должность спикера парламента.

После этого Курти занял свое место. Тогда к нему подошла депутат от партии "Альянс" Тиме Кадрияй. Она вынула из сумки яйца и несколько раз швырнула их в премьера.

Во время инцидента депутат кричала: "Позор, позор". После этого заседание парламента было сорвано.

Инцидент с Курти привлек внимание международных медиа. В частности, издание The Guardian опубликовало видео события под названием "Депутат из Косово бросает яйца в премьер-министра".

Косово уже почти два года находится в политическом тупике. Споры между политическими силами усложняют формирование и работу парламента.