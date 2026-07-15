У космосі знайшли цукор, і це дуже важливо для розуміння життя

Астрономи виявили у глибокому космосі молекули еритрулози - особливого виду цукру. Це відкриття наближає людство до розгадки таємниці зародження життя у Всесвіті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Міжзоряний простір виявився набагато складнішим, ніж вважали раніше. Дослідники ідентифікували цукор еритрулозу в тонких хмарах газу та пилу. Ці скупчення розкидані між зірками й утворюють так зване міжзоряне середовище.

Саме такий цукор використовують у засобах для автозасмаги. Тепер його знайшли у самому серці Чумацького Шляху.

Це не просто цікавий факт, адже цукор - це фундамент. Він живить клітини та будує нашу ДНК. Науковці десятиліттями шукають джерела цих інгредієнтів за межами Землі.

Як у космосі знайшли цукор

Для ідентифікації знахідки використали два потужні радіотелескопи в Іспанії. Дослідники проаналізували дані з величезної газової хмари. Вони шукали специфічні сигнали, а потім порівнювали їх із лабораторними зразками. Результат вразив усіх: цукор виявили у газоподібному стані.

Це відкриття має кілька ключових особливостей:

знайдена молекула є однією з найскладніших у космосі;

еритрулоза легко перетворюється на форми, необхідні для виникнення життя;

речовину знайшли в регіоні, який зараз перетинає апарат Voyager.

Близько 25 років тому вчені вже бачили родича столового цукру в космосі. Пізніше апарат OSIRIS-REx привіз зразки з астероїда Бенну. Там також знайшли солодкі компоненти, але нинішня знахідка особлива. Вона підтверджує, що складні хімічні сполуки виникають самі по собі.

Як зародилося життя на Землі

Головне питання науки - як ми тут опинилися. Є дві основні теорії: перша каже, що інгредієнти принесли комети чи метеорити; друга стверджує, що все необхідне вже було в космосі до появи Сонця. Нове дослідження підтримує саме другий варіант.

"Це перспективний приклад того, що просто витає в галактиці", - сказала астрофізикиня Еріка Хамден з Університету Аризони. Вона не брала участі в роботі, але високо оцінила її значення.

Якщо такі складні молекули є в центрі галактики, вони можуть бути всюди. На цьому наголошує автор дослідження Ізаскун Хіменес-Серра. Він працює в Центрі астробіології в Іспанії. На його думку, солодкі молекули ховаються у найвіддаленіших куточках Всесвіту.

"Ключові інгредієнти для зародження життя можуть бути присутніми в інших регіонах галактики, що відкриває можливість для розвитку життя в інших частинах Всесвіту", - сказав Хіменес-Серра.

Тепер астрономи планують шукати ще складніші цукри. Вони хочуть зрозуміти механізм їхньої трансформації. Кожна така знахідка - це ще один крок до розуміння того, чи самі ми у цьому неосяжному просторі.