В космосе нашли сахар, и это очень важно для понимания жизни

Астрономы обнаружили в глубоком космосе молекулы эритрулозы - особого вида сахара. Это открытие приближает человечество к разгадке тайны зарождения жизни во Вселенной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Межзвездное пространство оказалось гораздо сложнее, чем считали ранее. Исследователи идентифицировали сахар эритрулозу в тонких облаках газа и пыли. Эти скопления разбросаны между звездами и образуют так называемую межзвездную среду.

Именно такой сахар используют в средствах для автозагара. Теперь его нашли в самом сердце Млечного Пути.

Это не просто интересный факт, ведь сахар - это фундамент. Он питает клетки и строит нашу ДНК. Ученые десятилетиями ищут источники этих ингредиентов за пределами Земли.

Как в космосе обнаружили сахар

Для идентификации находки использовали два мощных радиотелескопа в Испании. Исследователи проанализировали данные из огромного газового облака. Они искали специфические сигналы, затем сравнивали их с лабораторными образцами. Результат поразил всех: сахар обнаружили в газообразном состоянии.

Это открытие имеет несколько ключевых особенностей:

найденная молекула является одной из самых сложных в космосе;

эритрулоза легко превращается в формы, необходимые для возникновения жизни;

вещество было найдено в регионе, который сейчас пересекает аппарат Voyager.

Около 25 лет назад учёные уже видели родственника столового сахара в космосе. Позже аппарат OSIRIS-REx привез образцы из астероида Бенну. Там тоже нашли сладкие компоненты, но нынешняя находка особенная. Она подтверждает, что сложные химические соединения возникают сами собой.

Как зародилась жизнь на Земле

Главный вопрос науки - как мы здесь оказались. Есть две основные теории: первая говорит, что ингредиенты принесли кометы или метеориты; вторая утверждает, что все необходимое уже было в космосе до появления Солнца. Новое исследование поддерживает второй вариант.

"Это перспективный пример того, что просто витает в галактике", - сказала астрофизикиня Эрика Хамден из Университета Аризоны. Она не участвовала в работе, но высоко оценила ее значение.

Если такие сложные молекулы находятся в центре галактики, они могут быть повсюду. Это подчеркивает автор исследования Изаскун Хименес-Серра. Он работает в центре астробиологии в Испании. По его мнению, сладкие молекулы прячутся в самых отдаленных уголках Вселенной.

"Ключевые ингредиенты для зарождения жизни могут присутствовать в других регионах галактики, что открывает возможность развития жизни в других частях Вселенной", - сказал Хименес-Серра.

Теперь астрономы планируют искать еще более сложные сахара. Они хотят понять механизм их трансформации. Каждая такая находка - это еще один шаг к пониманию того, сами ли мы в этом необъятном пространстве.