Космодром "Байконур" взяли под усиленную вооруженную охрану

Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома "Байконур" была усилена на фоне масштабных беспорядков в Казахстане. Обстановка спокойная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС ..

По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, предприятия и городские службы работают в штатном режиме.

"Оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена", - рассказал глава "Роскосмоса".

Байконур - первый, а также крупнейший в мире действующий космодром, основанный в Советском союзе (на территории Казахской ССР). В настоящее время комплекс "Байконур" арендован Россией у Казахстана на период до 2050 года.