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Космодром "Байконур" взяли під посилену збройну охорону

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Байконур, Середа 05 січня 2022 23:30
Космодром "Байконур" взяли під посилену збройну охорону Фото: космодром "Байконур" взяли під посилену збройну охорону (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Озброєна охорона ключових об'єктів космодрому "Байконур" була посилена на тлі масштабних заворушень в Казахстані. Обстановка спокійна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС..

За словами гендиректора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, підприємства та міські служби працюють у штатному режимі.

"Оперативний штаб, створений при адміністрації Байконура, повністю контролює обстановку в місті. Озброєна охорона ключових об'єктів космодрому посилена", - розповів глава "Роскосмосу".

Байконур - перший, а також найбільший у світі діючий космодром, заснований в Радянському союзі (на території Казахської РСР). Зараз комплекс "Байконур" орендований Росією у Казахстану на період до 2050 року.

Нагадаємо, раніше комендатура Алмати оголосила про початок антитерористичної операції в місті.

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