Космічне фіаско Пентагону: військову програму GPS згорнули після 16 років розробки

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пресреліз Космічних сил США.

Історія провалу: мільярди, витрачені на софт, що не працює

Контракт на розробку OCX отримала компанія Raytheon (зараз RTX Corporation) ще у 2010 році. Очікувалося, що систему здадуть у 2016 році за 3,7 мільярда доларів, однак реальність виявилася геть іншою.

Сума витрат на проєкт сягнула приблизно 6,27 мільярда доларів прямих інвестицій, а загальний прогнозний бюджет на завершення виріс до 8 мільярдів. Це майже дорівнює вартості всього флоту з 30 нових супутників GPS.

Технічні проблеми супроводжували розробників на всіх етапах. Хоча RTX поставила систему минулого року, випробування показали, що вона все ще не готова до повноцінної роботи.

Помилки у програмному забезпеченні ставили під загрозу як військові, так і цивільні можливості GPS. Як результат - графік виконання робіт розтягнувся на 10 років довше, ніж планувалося спочатку.

Що буде з GPS далі?

Скасування OCX не означає зупинку модернізації GPS, однак змінює її пріоритети. Космічні сили США вже почали реалізацію "плану Б".

Що передбачено:

Модернізацію старої системи: замість переходу на нову платформу військові продовжують вдосконалювати перевірену десятиліттями архітектуру через "План еволюції" (AEP).

Впровадження M-code: це критично важливий військовий сигнал, стійкий до глушіння та підміни (спуфінгу). Завдяки оновленню старих наземних станцій США вже почали використовувати переваги супутників GPS III, не чекаючи на OCX.

Новий контракт із Lockheed Martin: нещодавно Космічні сили виділили 105 мільйонів доларів оборонному техностартапу на модернізацію наземних систем для підтримки наступного покоління супутників GPS IIIF. Запуск стартує наступного року.

Уроки для Пентагону

Досвід із OCX став повчальним для американського оборонного відомства. У Рахунковій палаті США (GAO) причинами невдачі назвали "погані управлінські рішення" та постійно високий рівень дефектів у розробці софту.

Тепер Космічні сили роблять ставку на швидкість та комерційне партнерство. Замість того, щоб намагатися створити одну складну систему протягом десятиліть, Пентагон планує переходити до швидких оновлень, які можна впроваджувати поетапно.

Останній супутник серії GPS III планують запустити вже цього тижня, а керувати ним будуть через оновлені системи.