UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Космічне агентство України назвало найбільш вірогідну причину спалаху в небі над Києвом

Фото: Спалах у небі над Києвом був спричинений метеоритом (kyivcity.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Увечері 19 квітня в небі над Києвом був помічений невідомий космічний об’єкт, який спалахнув над містом. Скоріше за все, це був метеорит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного космічного агентства України.

"Найбільш ймовірно спалах було спричинено падінням метеориту з потоку Лірид",- йдеться в повідомленні.

Як зазначили прес-службі, щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди. Ліриди - це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака - яскраві спалахи, або так звані "вогненні кулі".

Метеорний потік Ліриди - один з найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали в Китаї у 687 році до н. е. Свою назву потік Ліриди отримав від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.

У шлейф комети Тетчера, яка залишає метеоритний потік Ліриди, Земля потрапила 15 квітня 2023 року. Вийде з нього планета 29 квітня. Пік зорепада припадає на 21 квітня.

Схожий випадок відбувся у лютому цього року. Вночі над північною Францією впав метеор, який згорів в атмосфері. Метрове небесне тіло під час вибуху освітило небо над країною, що зафіксували камери спостереження та очевидці.

Нагадаємо, за повідомлення Головного центру спеціального контролю Державного комічного агентства України, 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. За даними центру, подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

Розповсюджена інформація, про те, що над Києвом міг увійти в атмосферу супутник на NASA, не підтвердилася. Яскравий спалах над Києвом не має нічого спільного до входу супутника NASA RHESSI, орбіта якого не наближається до України за тисячі кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАСАВибух