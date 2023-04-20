Космическое агентство Украины назвало наиболее вероятную причину вспышки в небе над Киевом

"Вероятнее всего, вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид", - говорится в сообщении.

Как отметили пресс-службе, ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, покидающей метеорный поток Лириды. Лириды - это очень быстрые и яркие метеоры, которые влечет за собой шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак - яркие вспышки, или так называемые "огненные шары".

Метеорный поток Лириды - один из самых древних, известных человечеству. Его еще наблюдали в Китае в 687 г. до н. э. Свое название поток Лириды получил от созвездия Лиры, из которого якобы падает метеоритный дождь.

В шлейф кометы Тэтчера, покидающей метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него планета 29 апреля. Пик звездопада приходится на 21 апреля.

Похожий случай произошел в феврале этого года. Ночью над северной Францией упал сгоревший в атмосфере метеор. Метровое небесное тело при взрыве осветило небо над страной, что зафиксировали камеры наблюдения и очевидцы.

Напомним, по сообщению Главного центра специального контроля Государственного комического агентства Украины, 19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. По данным центра, событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

Распространенная информация о том, что над Киевом мог войти в атмосферу спутник на NASA, не подтвердилась. Яркая вспышка над Киевом не имеет ничего общего с входом спутника NASA RHESSI, орбита которого не приближается к Украине за тысячи километров.