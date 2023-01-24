Космічна розвідка Росії колапсує через міжнародні санкції, - ГУР

В ГУР нагадали, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну акціонерне товариство "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева" потрапило під міжнародні санкції.

За інформацією розвідки України, на об’єктах стратегічно важливого для ворога підприємства оборонпрому російські конструктори та науковці серед іншого розробляють так звані "великі очі" - засоби ведення космічної розвідки, зокрема йдеться про таке:

"Репей" - проект перспективної високоорбітальної системи ведення радіоелектронної розвідки;

"Геракл-КВ" - проект комплексу глобальної космічної командно-ретрансляційної системи;

"Сфера" - проект єдиної системи супутникового зв’язку 3 етапу.

"Підприємство розташоване у місті закритого типу Желєзногорск (Красноярський край, РФ). Виробництво ключових елементів перелічених об’єктів де-факто зупинене через гострий брак компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва", - пояснюють в розвідці.

За даними ГУР МО, йдеться про відсутність сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів.

У підсумку планові строки завершення науково-дослідних робіт вказаних комплексів космічної розвідки зірвані та "перенесені" на кілька років, кожен з проектів на два роки.

При цьому, як підкреслили в розвідці, через санкції та мобілізацію під загрозою припинення існування невдовзі опиняться ще декілька галузей російської економіки.

Нагадаємо, раніше правляча рада Європейського космічного агентства (ESA) відмовилася продовжувати співпрацю з "Роскосмосом" щодо місії ExoMars з досліджень на поверхні Марса. Зокрема, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Після цього стало відомо, що "Роскосмос" вигадав спосіб обходу санкцій.

Детальніше про те, коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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