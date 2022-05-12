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"Роскосмос" придумал способ обхода санкций: разведчики рассказали, как это происходит

Новина українською →
Россия, Четверг 12 мая 2022 10:56
"Роскосмос" придумал способ обхода санкций: разведчики рассказали, как это происходит Фото: "Роскосмос" (Интерфакс)
Автор: Наталия Гурковская

Российская государственная корпорация "Роскосмос", пытаясь обойти санкции, активизирует расчеты через "Газпромбанк". На сегодняшний день этот российский государственный банк мало пострадал от международных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Определенные ограничения к "Газпромбанку" были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. Поэтому "Роскосмос" и другие российские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его "неприкосновенность", - говорится в сообщении.

Украинские разведчики добавляют, что "Роскосмос" уже успел разослать в подчиненные структуры документ "Об организации расчетов в условиях санкций".

Как сообщалось, Правящий совет Европейского космического агентства (ESA) отказался продолжать сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса. В частности, из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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