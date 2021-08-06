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Космический туризм придет в Украину: в Госкосмосе рассказали когда

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Государственного космического агентства (Госкосмос) Владимир Тафтай рассказал, может ли космический туризм появиться в Украине. По его мнению, это возможно уже в ближайшие 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Тафтая для "УНН".

По словам Тафтая, появление космического туризма в Украине является реальной перспективой, но не в ближайшие 2-3 года.

"Но в ближайшей перспективе до 10 лет, я уверен, что в Украине соответствующие проекты появятся, и здесь очень важным является тот факт, что эти технологии каждый день совершенствуются. Думаю, что стоимость такого туризма, будет существенно снижаться. До 2030 года, у нас обязательно будет свой украинский проект, который будет запускать туристов в космос",- сказал он.

Как добавил глава Госкосмоса, Украина найдет "правильные технологии и методологии", чтобы конкурировать с американским космическим бизнесом и предлагать желающим туристам конкурентоспособные цены.

Напомним, компания Virgin Galactic, основатель которой недавно совершил туристический полет в космос, назвала стоимость билета на свой космический корабль.

Недавно полет в космос совершил еще один бизнесмен - богатейший человек мира Джефф Безос. Его компания Blue Origin тоже решила заниматься туристическими полетами на орбиту Земли.

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туризмКосмический корабльГоскосмос