Космический туризм придет в Украину: в Госкосмосе рассказали когда

Глава Государственного космического агентства (Госкосмос) Владимир Тафтай рассказал, может ли космический туризм появиться в Украине. По его мнению, это возможно уже в ближайшие 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Тафтая для "УНН" .

По словам Тафтая, появление космического туризма в Украине является реальной перспективой, но не в ближайшие 2-3 года.

"Но в ближайшей перспективе до 10 лет, я уверен, что в Украине соответствующие проекты появятся, и здесь очень важным является тот факт, что эти технологии каждый день совершенствуются. Думаю, что стоимость такого туризма, будет существенно снижаться. До 2030 года, у нас обязательно будет свой украинский проект, который будет запускать туристов в космос",- сказал он.

Как добавил глава Госкосмоса, Украина найдет "правильные технологии и методологии", чтобы конкурировать с американским космическим бизнесом и предлагать желающим туристам конкурентоспособные цены.