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Космічний туризм прийде в Україну: в Держкосмосі розповіли коли

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Україна, П'ятниця 06 серпня 2021 19:10
Космічний туризм прийде в Україну: в Держкосмосі розповіли коли Фото: Володимир Тафтай, глава Держкосмосу (facebook.com/volodymyrtaftay)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Державного космічного агентства (Держкосмос) Володимир Тафтай розповів, чи може космічний туризм з'явитися в Україні. На його думку, це можливо вже у найближчі 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Тафтая для "УНН".

За словами Тафтая, поява космічного туризму в Україні є реальною перспективою, але не в найближчі 2-3 роки.

"Але в найближчій перспективі до 10 років, я впевнений, що в Україні відповідні проекти з'являться, і тут дуже важливим є той факт, що ці технології кожен день удосконалюються. Думаю, що вартість такого туризму, буде істотно знижуватися. До 2030 року, у нас обов'язково буде власний український проект, який буде запускати туристів в космос", - сказав він.

Як додав глава Держкосмосу, Україна знайде "правильні технології та методології", щоб конкурувати з американським космічним бізнесом та пропонувати бажаючим туристам конкурентоспроможні ціни.

Нагадаємо, компанія Virgin Galactic, засновник якої нещодавно здійснив туристичний політ в космос, назвала вартість квитка на свій космічний корабель.

Нещодавно політ в космос здійснив ще один бізнесмен - найбагатша людина світу Джефф Безос. Його компанія Blue Origin також вирішила займатися туристичними польотами на орбіту Землі.

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туризм Космічний корабель Госкосмос
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