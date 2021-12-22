Космический корабль Cargo Dragon успешно пристыковался к МКС: захватывающие кадры

Вчера, 21 декабря, компания SpaceX направила к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль Cargo Dragon . Сегодня в 10:41 по киевскому времени, он успешно пристыковался к ней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу NASA.

Корабль доставил к МКС около 3 тонн продовольствия, оборудования и материалов, которые астронавты будут использовать во время научных экспериментов.

Стоит отметить, что это уже четвертый полет модифицированного корабля Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. В то же время по сравнению с первой версией - вторая имеет возможность автоматически стыковаться со станцией.