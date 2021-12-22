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Космический корабль Cargo Dragon успешно пристыковался к МКС: захватывающие кадры

Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 21 декабря, компания SpaceX направила к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль Cargo Dragon. Сегодня в 10:41 по киевскому времени, он успешно пристыковался к ней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу NASA.

Корабль доставил к МКС около 3 тонн продовольствия, оборудования и материалов, которые астронавты будут использовать во время научных экспериментов.

Стоит отметить, что это уже четвертый полет модифицированного корабля Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. В то же время по сравнению с первой версией - вторая имеет возможность автоматически стыковаться со станцией.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности того, что именно грузовой корабль доставил к МКС.

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