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К МКС отправился очередной "грузовик" SpaceX: что отправили астронавтам

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Вторник 21 декабря 2021 20:38
К МКС отправился очередной "грузовик" SpaceX: что отправили астронавтам Фото: к МКС отправился очередной "грузовик" SpaceX (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX направила к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль Cargo Dragon. Аппарат доставит до станции пищевые продукты, научное оборудование и другие принадлежности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Запуск корабля состоялся с восточного побережья США в 12:07 по киевскому времени. В очередной раз ракетой-носителем выступила Falcon 9.

Во время полета Cargo Dragon отделился от второй ступени и продолжил полет к МКС.

Первая ступень, со своей стороны совершила вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, что была расположена в Атлантическом океане.

Ожидается, что корабль прибудет к МКС уже 22 декабря в 11:30 по киевскому времени.

Что доставит Cargo Dragon на МКС:

  • пищевые продукты;
  • биопринтер который использует собственные клетки для печати особых пластырей. В будущем их можно будет применять в случае ранений в открытом космосе. Впрочем, и на Земле, они имеют собственный потенциал;
  • противораковые препараты, которые исследует Центр развития науки в области роста кристаллов космического белка 20 (CASIS PCG 20). Ученые анализируют моноклональные антитела, чтобы узнать больше об их структуре и поведении, чтобы в будущем созданы лекарственные препараты можно было вводить, как в кабинете врача, так и самостоятельно дома;
  • исследуемые материалы, которые необходимы для определения связи снижения иммунной системы человека до и во время космического полета. В будущем это поможет ученым предотвращать риски болезни и, вероятно, это улучшило бы уход за пациентами с ослабленным иммунитетом и на Земле;
  • материалы для исследования развития патогенов и корней растений в условиях микрогравитации. Растения в будущем могут стать важной частью длительных космических полетов и даже обитания на Луне и Марсе. Впрочем, в космосе они испытывают значительные стрессы от различных факторов;
  • разработанное компанией Proctor & Gamble моющее средство, которое можно будет применять в космосе для стирки вещей. Астронавты исследуют эффективность его компонентов и стабильность состава в условиях микрогравитации.

"Это лишь некоторые из сотен исследований, которые в настоящее время проводятся на борту орбитальной лаборатории в области биологии и биотехнологии, физических наук, а также наук о Земле и космосе", - пишет пресс-служба.

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