Космический корабль Cargo Dragon успешно пристыковался к МКС: захватывающие кадры
Вчера, 21 декабря, компания SpaceX направила к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль Cargo Dragon. Сегодня в 10:41 по киевскому времени, он успешно пристыковался к ней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу NASA.
Корабль доставил к МКС около 3 тонн продовольствия, оборудования и материалов, которые астронавты будут использовать во время научных экспериментов.
Стоит отметить, что это уже четвертый полет модифицированного корабля Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. В то же время по сравнению с первой версией - вторая имеет возможность автоматически стыковаться со станцией.
Look what we found in the backyard this AM on @Space_Station...can we keep it @NASA & @SpaceX? #Endurance #Dragonbuddy pic.twitter.com/AkPEEDPd1i— Raja Chari (@Astro_Raja) December 22, 2021
Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности того, что именно грузовой корабль доставил к МКС.