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Космічний корабель Cargo Dragon успішно пристикувався до МКС: захоплюючі кадри

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Середа 22 грудня 2021 20:36
Космічний корабель Cargo Dragon успішно пристикувався до МКС: захоплюючі кадри Фото: космічний корабель Cargo Dragon успішно пристикувався до МКС (twitter.com/Astro_Raja)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 21 грудня, компанія SpaceX направила до Міжнародної космічної станції (МКС) вантажний корабель Cargo Dragon. Сьогодні о 10:41 за київським часом, він успішно пристикувався до неї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Корабель доставив до МКС близько 3 тонн продовольства, обладнання й матеріалів, які астронавти використовуватимуть під час наукових експериментів.

Варто відзначити, що це вже четвертий політ модифікованого корабля Cargo Dragon 2, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу. Водночас у порівнянні з першою версією - друга має можливість автоматично стикуватись зі станцією.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці того, що саме вантажний корабель доставив до МКС.

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