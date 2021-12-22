Космічний корабель Cargo Dragon успішно пристикувався до МКС: захоплюючі кадри

Вчора, 21 грудня, компанія SpaceX направила до Міжнародної космічної станції (МКС) вантажний корабель Cargo Dragon . Сьогодні о 10:41 за київським часом, він успішно пристикувався до неї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Корабель доставив до МКС близько 3 тонн продовольства, обладнання й матеріалів, які астронавти використовуватимуть під час наукових експериментів.

Варто відзначити, що це вже четвертий політ модифікованого корабля Cargo Dragon 2, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу. Водночас у порівнянні з першою версією - друга має можливість автоматично стикуватись зі станцією.