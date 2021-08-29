Космический корабль Cargo Dragon успешно стартовал к МКС: видео запуска ракеты

Отмечается, что запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 состоялся на мысе Канаверал (Флорида) в 10:14 по киевскому времени.

Уже через 12 минут грузовой корабль отделился от второй ступени ракеты, самостоятельно вышел на орбиту и направился в сторону МКС. Стыковку со станцией стоит ожидать уже 30 августа.

Добавим, что Cargo Dragon должен доставить около 3,3 тонны продовольственных припасов, оборудование и различные материалы, которые астронавты будут использовать во время научных экспериментов.