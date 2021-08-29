Космічний корабель Cargo Dragon успішно стартував до МКС: відео запуску ракети

Зазначається, що запуск корабля за допомогою ракети-носія Falcon 9 відбувся на мисі Канаверал (Флорида) о 10:14 за київським часом.

Вже через 12 хвилин вантажний корабель відокремився від другого ступеня ракети, самостійно вийшов на орбіту й направився у бік МКС. Стикування зі станцією варто очікувати вже 30 серпня.

Додамо, що Cargo Dragon повинен доставити близько 3,3 тонни продовольчих припасів, обладнання й різні матеріали, які астронавти використовуватимуть під час наукових експериментів.