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Космічний корабель Cargo Dragon успішно стартував до МКС: відео запуску ракети

Автор: Сергій Пишкін

NASA успішно запустила у космос вантажний космічний корабель Cargo Dragon, який належить компанії Ілона Маска SpaceX. Ракета направляється до Міжнародної космічної станції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Зазначається, що запуск корабля за допомогою ракети-носія Falcon 9 відбувся на мисі Канаверал (Флорида) о 10:14 за київським часом.

Вже через 12 хвилин вантажний корабель відокремився від другого ступеня ракети, самостійно вийшов на орбіту й направився у бік МКС. Стикування зі станцією варто очікувати вже 30 серпня.

Додамо, що Cargo Dragon повинен доставити близько 3,3 тонни продовольчих припасів, обладнання й різні матеріали, які астронавти використовуватимуть під час наукових експериментів.

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