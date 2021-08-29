Космічний корабель Cargo Dragon успішно стартував до МКС: відео запуску ракети

NASA успішно запустила у космос вантажний космічний корабель Cargo Dragon, який належить компанії Ілона Маска SpaceX. Ракета направляється до Міжнародної космічної станції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA .

Зазначається, що запуск корабля за допомогою ракети-носія Falcon 9 відбувся на мисі Канаверал (Флорида) о 10:14 за київським часом.

#ICYMI: The @SpaceX #CargoDragon launched to the station on Sunday at 3:14am ET from @NASAKennedy. It will deliver more than 4,800 pounds of cargo when it is captured on Monday at about 11 a.m. https://t.co/Sso6ToxSKk pic.twitter.com/sO0zmI6NIR — International Space Station (@Space_Station) August 29, 2021

Вже через 12 хвилин вантажний корабель відокремився від другого ступеня ракети, самостійно вийшов на орбіту й направився у бік МКС. Стикування зі станцією варто очікувати вже 30 серпня.

Dragon separation confirmed; autonomous docking to the @space_station Monday at ~11:00 a.m. EDT pic.twitter.com/w7k1TRNGKg — SpaceX (@SpaceX) August 29, 2021

Додамо, що Cargo Dragon повинен доставити близько 3,3 тонни продовольчих припасів, обладнання й різні матеріали, які астронавти використовуватимуть під час наукових експериментів.