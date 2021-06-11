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Космические войны. НАТО может приравнять атаку спутника к нападению на Альянс

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Альянс хочет внести изменения в статью о коллективной обороне. Лидеры НАТО хотят приравнять нападение на космический спутник одного из членов Альянса к нападению на НАТО.

Об этом говорится в интервью Столтенберга изданию Der Spiegel.

Вопрос распространения 5-й статьи устава Альянса на космос планируют рассмотреть на предстоящем саммите НАТО, который состоится 14 июня.

"Я ожидаю, что главы государств и правительств примут решение о том, что серьезное нападение на наши спутники или другой потенциал в космосе может привести к ситуации применения статьи о коллективной обороне", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг пояснил, что в случае одобрения такого решения 5 статья устава НАТО может быть применена в случае нападения потенциального противника за пределами Земли.

"Тем самым для космоса будет действовать то же самое, что и на суше, море, в воздухе и киберпространстве. Нападение на одного - это нападение на всех, и соответственно, все могут ответить на него", - подчеркнул он.

Напомним, саммит НАТО-2021 пройдет 14 июня в Брюсселе. Планируется, что среди вопросов, которые рассмотрят лидеры государств НАТО, будет сотрудничество с Украиной и противодействие России.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский надеется, что НАТО на саммите рассмотрит эффективные шаги для сдерживания России.

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