Космические войны. НАТО может приравнять атаку спутника к нападению на Альянс

Вопрос распространения 5-й статьи устава Альянса на космос планируют рассмотреть на предстоящем саммите НАТО, который состоится 14 июня.

"Я ожидаю, что главы государств и правительств примут решение о том, что серьезное нападение на наши спутники или другой потенциал в космосе может привести к ситуации применения статьи о коллективной обороне", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг пояснил, что в случае одобрения такого решения 5 статья устава НАТО может быть применена в случае нападения потенциального противника за пределами Земли.

"Тем самым для космоса будет действовать то же самое, что и на суше, море, в воздухе и киберпространстве. Нападение на одного - это нападение на всех, и соответственно, все могут ответить на него", - подчеркнул он.